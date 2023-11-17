الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تصدت الدفاعات الجوية السورية، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف عدداً من النقاط في محيط دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية /سانا/ عن مصدر عسكري سوري قوله، إنه حوالي الساعة 25: 2 من فجر اليوم الجمعة، نفذت المقاتلات الإسرائيلية عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، فيما تسبب العدوان لوقوع بعض الخسائر المادية.