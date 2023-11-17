رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري حملات الإفتراء على مقام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حيال دعوته الصادقة الى دعم النازحين اللبنانيين . وشدد بري على ان "دعوة الراعي لدعم النازحين تعبّر عن موقف رسالي وطني جامع ، إنني إذ أنوه بدعوته في هذا المجال ، نستنكر الحملة التي تعرض لها عن سوء فهم ليس إلا".

كانت هذه تفاصيل خبر بري: دعوة الراعي لدعم النازحين تعبّر عن موقف رسالي وطني جامع ونستنكر الحملة التي تعرض لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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