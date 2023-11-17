الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة أهداف لحزب الله في لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف لحزب الله في لبنان، من ضمنها بنية تحتية ومخزن أسلحة ومبنى عسكري.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" عن استهداف 3 تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، وذلك بالقرب من موقع المرج وبالقرب من ثكنة راميم وبالقرب من مثلث الطيحات، حيث أكّد تحقيق إصابات مباشرة.

ويأتي ذلك بعد اعتداءات إسرائيلية بالقصف على عدّة مناطق لبنانية اليوم، في ظل استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.