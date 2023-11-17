"حزب الله": استهدفنا موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقنا إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

ويأتي ذلك بعد اعتداءات إسرائيلية بالقصف على عدّة مناطق لبنانية في وقت سابق من اليوم، في ظل استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.