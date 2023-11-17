أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنّه "ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الاميركي "تل بيدر" غرب مدينة الحسكة السورية، بواسطة طائرتين مسيّرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

كانت هذه تفاصيل خبر "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت استهداف قاعدة "تل بيدر" الأميركية غرب مدينة الحسكة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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