الأبيض زار دار افتاء طرابلس: نبذل الجهود لرفع الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للحرب في غزة

زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض يرافقه مدير المستشفى الحكومي في طرابلس ناصر عدرة، دار الإفتاء في طرابلس، حيث التقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام.

وعرض الأبيض مع المفتي إمام الجهود التي تبذلها الوزارة لرفع الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للحرب القائمة في غزة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم المستشفيات الحكومية ورفع مستوى إمكانياتها المختلفة لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأكد الأبيض للمفتي إمام أن "الوزارة تولي موضوع غسيل الكلى ومرضى السرطان الأهمية الكبيرة، من هنا كان افتتاح قسم لعلاج مرضى السرطان في مستشفى أورانج ناسو الحكومي".

بدوره، شكر المفتي إمام للوزير الابيض هذه "الزيارة الودية وإطلاعه على الجهود المبذولة لرفع الجاهزية لمواجهة الأزمات المحتملة، بخاصة أنه يوليها أهمية عالية"، كمًا أثنى على "جهوده وسعيه الدؤوب لتأمين الدعم اللازم الذي يمكّن الوزارة من التطوير ورفع مستوى الخدمات الطبية التي يحتاجها اللبنانيون خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا لبنان".