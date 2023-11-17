التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، سفير هنغاريا فيرنك سيلاغ الذي سلمه رسالة تهنئة من نظيره الهنغاري بيتر سيارتو بمناسبة عيد الاستقلال. ورأى بو حبيب خلال اللقاء، انه "يجب التفكير في مرحلة ما بعد الحرب والضغط على اسرائيل لإحقاق السلام. ولا بديل عن احترام القانون الدولي والشرعية الدولية وتأسيس دولة فلسطينية".

كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب تسلم رسالة تهنئة بالاستقلال من وزير الخارجية الهنغاري: للضغط على اسرائيل لإحقاق السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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