خطار جال في مراكز الدفاع المدني في جزين رفعاً للجهوزية

استكمل المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار جولاته الإستطلاعية في عدد من مراكز الدفاع المدني في مختلف المناطق، والهادفة إلى تعزيز الجهوزية، خصوصاً في ظل الظروف الامنية المضطربة التي يشهدها جنوب لبنان، إضافة إلى المخاطر المرافقة للعواصف الثلجية، فجال في مركز جزين الإقليمي واطلع على أوضاع العناصر واستمع الى هواجسهم، وأعطى التوجيهات اللازمة، واشاد بما يظهره عناصر الدفاع المدني من اندفاع لتأدية رسالتهم الوطنية والإنسانية في مختلف الظروف والأوضاع".

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