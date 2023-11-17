أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "منذ أيام، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي عن خطة الطوارئ الاستباقية التي أطلقها لمواجهة التطورات الأمنية المحتملة والتي تهدف الى حماية المضمونين على الصعد كافة (ماليا، صحيا، معلوماتيا، اجتماعيا، قانونيا، تأمين التواصل وتسهيلات لأصحاب العمل والمضمونين) بالتماهي مع خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة اللبنانية".
في هذا السياق، وعلى الصعيد الصحي، وعطفا على كتاب وزير العمل رقم 1508/3 تاريخ 13/11/2023 المسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 1990 تاريخ 16/11/2023، أصدر المدير العام تعميما حمل الرقم 1998 بتاريخ 17/11/2023 طلب بموجبه الى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين.
كانت هذه تفاصيل خبر كركي : لإنجاز معاملات المضمونين الصحية والمستشفيات بالسرعة القصوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.