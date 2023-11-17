كركي : لإنجاز معاملات المضمونين الصحية والمستشفيات بالسرعة القصوى

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "منذ أيام، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي عن خطة الطوارئ الاستباقية التي أطلقها لمواجهة التطورات الأمنية المحتملة والتي تهدف الى حماية المضمونين على الصعد كافة (ماليا، صحيا، معلوماتيا، اجتماعيا، قانونيا، تأمين التواصل وتسهيلات لأصحاب العمل والمضمونين) بالتماهي مع خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة اللبنانية".

في هذا السياق، وعلى الصعيد الصحي، وعطفا على كتاب وزير العمل رقم 1508/3 تاريخ 13/11/2023 المسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 1990 تاريخ 16/11/2023، أصدر المدير العام تعميما حمل الرقم 1998 بتاريخ 17/11/2023 طلب بموجبه الى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين.