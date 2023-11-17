انت الان تتابع خبر ترتيب مجموعة العراق بتصفيات كأس العالم 2026.. هذا جدول المباريات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يخوض المنتخب العراقي التصفيات وأمام عينيه تحقيق الهدفين، الوصول للمونديال العالمي في أمريكا والقاري الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية لم يشارك أسود الرافدين في كأس العالم إلا مرةً واحدةً فقط، كانت الأرجنتين 1986، وحينها ودعوا من الدور الأول بعد الخسارة من بلجيكا والمكسيك وباراغواي.



وفي الأسطر التالية، نتعرف على مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا وجدول المباريات وأكثر.



أوقعت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 آسيا المنتخب العراقي في المجموعة السادسة، وذلك بجانب منتخبات فيتنام والفلبين وإندونيسيا.



استهل منتخب العراق مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بمواجهة إندونيسيا داخل القواعد وتغلب عليه بـ5 اهداف مقابل هدف، قبل ملاقاة فيتنام خارج القواعد خلال نوفمبر الجاري. استهل منتخب العراق مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بمواجهة إندونيسيا داخل القواعد وتغلب عليه بـ5 اهداف مقابل هدف، قبل ملاقاة فيتنام خارج القواعد خلال نوفمبر الجاري. بعد ذلك، سيكون أسود الرافدين على موعد مع مواجهة الفلبين ذهابًا وإيابًا في مارس القادم، قبل مباراتي العودة ضد المنتخب الإندونيسي والمنتخب الفيتنامي في يونيو.