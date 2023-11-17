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وصول الطائرة السعودية الثامنة لإغاثة أهالي غزة إلى مطار العريش

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت إلى مطار العريش الدولي  اليوم الطائرة الإغاثية الثامنة، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها (3) سيارات إسعاف من أصل (20) سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
تأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد السعودى، وذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

 الطائرة الإغاثية السعودية
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 الطائرة الإغاثية السعودية
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 الطائرة الإغاثية السعودية
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 الطائرة الإغاثية السعودية
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 الطائرة الإغاثية السعودية
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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