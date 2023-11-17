الحرب في يومها الـ42.. قصف عنيف على غزة وإسرائيل تواصل حصار المستشفيات

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر، اليوم الجمعة، يومه الـ42، حيث تستمر قوات الاحتلال في قصف القطاع بلا هوادة وتفرض عليه "حصارًا مطبقًا"، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 11500 فلسطيني، من بينهم أكثر من 4600 طفل.

وفي آخر التطورات، تعرض قطاع عزة لقصف عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم، فيما استشهد عدد من الفلسطينيين وسقط عشرات الجرحى جراء قصف جيش الاحتلال مدرسة تؤوي آلاف النازحين في حي الزيتون بمدينة غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إن القوات الإسرائيلية واصلت العمل الليلة الماضية في قطاع غزة، حيث هاجمت الطائرات الحربية أهدافا جديدة داخل القطاع. وأشار إلى أن قوات عسكرية داهمت موقعا تابعا لقائد المنطقة الشمالية في حركة الجهاد، والذي احتوى على مكاتب مسؤولي الحركة ومصنع لإنتاج الوسائل القتالية الاستراتيجية.

ورصد شاهد من وكالة "أنباء العالم العربي" وصول قتيلين وأكثر من عشرة مصابين إلى مستشفى ناصر الطبي بقطاع غزة اليوم إثر قصف إسرائيلي لأهداف في بلدة بني سهيلا بشرق خان يونس في جنوب القطاع. وتم نقل الجثمانين والمصابين عبر مركبات مدنية نظرا لاستمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع، ما أدى إلى صعوبة التواصل مع مركبات الإسعاف. كما أفاد تلفزيون فلسطين بمقتل 9 من النازحين بقصف إسرائيلي على منزل غرب مخيم النصيرات وسط غزة.

وأشار إلى أنه خلال عملية المداهمة، عثرت القوات على القذائف الصاروخية الثقيلة، والطائرات المسيرة من دون طيار وغيرها من الوسائل القتالية، وقامت بتدمير الموقع. وأضاف أن القوات الإسرائيلية هاجمت مدرسة كانت تختبئ بها عناصر من حركة حماس، على حد قوله، وجرت تصفية العناصر والعثور على "العديد من الوسائل القتالية".

واستشهد عدد من الفلسطينيين وسقط عشرات الجرحى جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي آلاف النازحين في حي الزيتون بمدينة غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف على منزل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

انتشار الأمراض في قطاع غزة

من ناحية أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان بالملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن: "نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء".

وأضاف أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة، وما يربو على 44 ألف حالة إسهال في القطاع المكتظ بالسكان، مشيراً إلى أن الأعداد أعلى بكثير من المتوقع.

مستشفى الشفاء يعاني

ويأتي ذلك، فيما أعلن رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء الطبي، اليوم الجمعة، أن معظم مرضى العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي لانقطاع الأكسجين والوقود توفوا.

وقال:" توفى عدد كبير من الأطفال الخدج بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على المجمع"، محذرا أن من بقي من الأطفال الخدج لن يتكمنوا من الصمود طويلا في هذه الظروف.

ولفت إلى أن الأطفال يعانون التهابات معوية شديدة لعدم توفر مياه نظيفة، كما أن الطعام الذي وصل لا يكفي لنحو 40 % من الموجودين داخل المستشفى.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مبنيين داخل المجمع والدبابات لا تزال موجودة، مؤكدًا أن القناصة ينتشرون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بالمستشفى، والاحتلال قتل كل من يتحرك حول المجمع وقصف معظم المباني حوله.

محاولات الحد من الخسائر في صفوف المدنيين "ليست ناجحة"

ومن جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، طبقا لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، أن جنوده عثروا على مدخل نفق تستخدمه حركة حماس في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، في حين قال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن محاولات الحد من الخسائر في صفوف المدنيين "ليست ناجحة".

ونشر جيش الاحتلال تسجيل فيديو قال، إنه لمدخل نفق في منطقة مكشوفة من مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في القطاع.

ويظهر الفيديو، الذي لم يتسن لرويترز بعد التحقق منه، حفرة عميقة في الأرض تتناثر فيها وحولها قطع من الخرسانة والخشب ورمال.

وبدا أن المنطقة محفورة وظهرت جرافة في الخلفية.

كما قال جيش الاحتلال، إن قواته عثرت أيضا على مركبة في المستشفى، وبها عدد كبير من الأسلحة.

وقالت حركة حماس، في بيان، بوقت متأخر من مساء، أمس الخميس، إن ما تقوله وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن أن الحركة تستغل مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية هو تكرار لرواية كاذبة مفضوحة، بيّنتها مسرحيات المتحدث باسم جيش الاحتلال الركيكة والمثيرة للسخرية.

وقالت حماس، إن الولايات المتحدة أعطت الاحتلال «الضوء الأخضر… لارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين»، من خلال دعم الرواية الكاذبة الإسرائيلية بأن حماس تستخدم مستشفى الشفاء كقاعدة ومركز للقيادة والسيطرة.



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