رئيس الوزراء الياباني يعرب عن قلقه من نشاط الصين العسكري

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا للرئيس الصيني شي جين بينج، عن "مخاوفه الكبيرة" بشأن نشاط الصين العسكري في منطقة آسيا-المحيط الهادئ وتعاونها مع روسيا، مشددًا على الأهمية القصوى للسلام في مضيق تايوان للأسرة الدولية واليابان.

وقال رئيس الوزراء الياباني، أمس الخميس، بعدما التقى الرئيس الصيني للمرة الأولى منذ سنة "عبّرت له عن مخاوفنا الكبيرة بشأن نشاط الصين العسكري قرب اليابان وتعاونها مع روسيا"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف كيشيدا، في تصريحات لمحطات التلفزيون اليابانية إثر اللقاء في سان فرانسيسكو على هامش منتدى التعاون الاقتصادي آسيا-المحيط الهادئ (أبيك) "شددت مجددا على الأهمية القصوى للسلام في مضيق تايوان للأسرة الدولية واليابان"، وفقا للوكالة الفرنسية.

ومضى يقول "في ما يتعلق ببحر الصين الشرقي عبّرت مرة جديدة عن مخاوفنا الكبيرة وطالبت بسحب فوري للعوامات (الصينية) الموضوعة في المنطقة التجارية الخالصة التابعة لليابان".

وقال إنه طلب أيضا "ردا هادئا يستند إلى أدلة علمية والرفع الفوري للقيود المفروضة على استيراد المنتجات الغذائية اليابانية".

وتمنع الصين واردات المنتجات البحرية اليابانية بعدما بدأت طوكيو في أغسطس الماضي إلقاء المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المتضررة في مياه المحيط الهادئ.

واتهمت بكين طوكيو بمعاملة البحر على أنه "قناة صرف للمياه المبتذلة".

وقد حذت روسيا حذو الصين ومنعت الواردات اليابانية.

وتشدد اليابان على أن إلقاء هذه المياه المعالجة غير خطر وقد دعمتها في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن كيشيدا أضاف بأنه اتفق مع شي على "البحث عن حلول عبر الحوار والتباحث على أساس بناء".



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