أوستن يشدد على التزام أمريكا بمركزية رابطة جنوب شرق آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على التزام الولايات المتحدة بمركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا باعتبارها ركيزة أساسية لجهود الولايات المتحدة لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.



جاء ذلك خلال اجتماعات أوستن مع نظرائه على هامش الاجتماع السنوي العاشر لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا في إندونيسيا، وذلك بعد عام واحد من رفع الولايات المتحدة علاقتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم - أنه خلال لقاءات أوستن بنظرائه شرح بالتفصيل كيف يساهم التعاون الأمني ​​الأمريكي مع شركاء رابطة دول جنوب شرق آسيا في جعل المنطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا.

كما ناقش أوستن دعم الولايات المتحدة لرؤية إقليمية مشتركة وحدد التحديات التي تواجه تلك الرؤية، بما في ذلك الأنشطة القسرية لجمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي، والأزمة المستمرة في ميانمار، وأنشطة الانتشار النووي المزعزعة للاستقرار في كوريا الشمالية، والصراعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.



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