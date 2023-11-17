بلينكن: على الصين أن تتوقع تصريحات أمريكية صريحة قد لا تعجبها

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن على الصين أن تتوقع تصريحات أمريكية صريحة قد لا تعجبها بعدما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينج بأنه "ديكتاتور" بعيد لقائه.

وظهر بلينكن، المعروف بتحفظه وبضبط النفس، في مقطع فيديو وهو يتجهم قليلا من رد بايدن خلال مؤتمر صحفي عقب قمة جمعته ونظيره الصيني قرب سان فرانسيسكو الأربعاء.

ردا على سؤال حول رد فعله، قال بلينكن الذي عمل مستشارا لبايدن لعقود "الرئيس يتكلم دائما بصراحة ويتكلم بالنيابة عنا جميعا"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف في حديث مع محطة "سي بي إس نيوز"، "من الواضح أننا سنستمر في قول أشياء وسنستمر في فعل أشياء لا تعجب الصين، تماما كما أفترض أنهم سيستمرون في فعل وقول أشياء لا نحبها"، بحسب الوكالة الفرنسية.

وكان بلينكن زار الصين في يونيو في إطار سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

غداة لقاء بلينكن وشي في بكين، وصف بايدن الرئيس الصيني خلال فاعلية سياسية في كاليفورنيا بأنه "ديكتاتور"، ما أثار غضب الصين.

ولدى سؤاله الأربعاء عما إذا كان متمسكا بتقييمه، قال بايدن "إنه فعلا (ديكتاتور). أعتبر أنه ديكتاتور بمعنى أنه رجل يدير دولة هي دولة شيوعية تعتمد على نظام حكم مختلف تماما عنا".

ولدى سؤالها عن تعليقات بايدن الأخيرة بشأن شي جينبينغ، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ "هذا النوع من الكلام خاطئ جدا وهو تلاعب سياسي غير مسؤول. الصين تعارضه بشدة".



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