شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة يتعهد بإعفاء المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة من الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن برنامجه الانتخابي يقوم على دعم مناخ الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، من خلال تقديم خطة إنقاذ للاقتصاد المصري، والتي تشمل إعفاء المشروعات الجديدة في المجالات التي تحددها الدولة لمدة 10 سنوات في أي مكان في مصر من كافة أنواع الضرائب فيما عد القيمة المضافة، وإعفاء كافة المشروعات الجديد لمدة 5 سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عد القيمة المضافة.

وأكد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، أن برنامجه يتضمن أيضا على إعفاء كافة المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة 3 سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة القيمة المضافة، مع إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب، فضلا عن إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب وذلك مع سداد بالتقسيط لمدة عام على أن تكون المدة الأخيرة ومثابة المصالحة الحقيقة للاستثمار في مصر، وبعد انتهاء العام تطبق الدولة بكل حزم كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والفوائد، بعد انتهاء المدة المعلنة لتقديم طلب التصالح.

وأوضح أن البرنامج شمل أيضا تسليم كافة الأراضي الجاهزة فورا ودون أي شروط للأراضي المخصصة للمشروعات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر فورا لكل من تقدم وأثبت جدية، وقدم دراسة جدوى قابلة للتنفيذ معتمدة من مكتب استثماري.