شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى فريد زهران يقدم رؤيته لتحسين الاقتصاد ورفع مستويات الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدم المرشح الرئاسي فريد زهران رؤية لتحسين الهيكل الاقتصادي ورفع مستويات الإنتاجية، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستويات الصادرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للصـادرات لتصل إلى الحجم الذي يليق بالدولة المصرية، التي تملك قوة بشرية عاملة تتخطـى الـ60 مليون فرد، وذلك من خلال:
- التوسع في بناء المجمعات الصناعية.
- توجيه الاستثمــارات الحكومية إلى البحث العلمي والابتكار لدعم الصناعة.
- تجهيز حزمة تمويلية لإنقاذ آلاف المصانع المتعثرة والمغلقة.
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع الصناعة، بما يخدم توطين التكنولوجيا.
- رفع كفاءة القوى العاملة، وتحسين مستويات الإنتاج، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
- استغلال الميزة التنافسيـة في بعض القطاعات، والأموال اللازمة كذلك يمكن توفيرها -كما ذكرنا من قبل – من خلال إعادة توجيه أولويات الاستثمار، وخفض الإنفاق الحكومي البذخي.
كما يتبنى البرنامج الانتخابي للمرشح رؤية لإصلاح القطاع الزراعي من خلال:
- التوسع في زيادة الإنتاج بشكل رأسي يعتمد على إنتاج مراكز البحوث الزراعية.
- جذب الاستثمارات وتحفيز التصنيـع الزراعي لنتحول من بلد يصدر بعض الحاصلات الزراعية في صورتها الخام إلى بلد يصدر صناعات غذائية ذات جودة وقيمة مرتفعة، تساهم في حسن استغلال الم وارد، وتعظيم الإيرادات الدولارية.
- رفع مستويات التشغيل والإنتاجية.
- تحسين مهارات المزارعين والفلاحين من خلال التعاون مع مراكز البحوث الزراعية والجمعيات الزراعية، بعد أن تعود إدارتها إلى أيدي الفلاحين.
- تحفيز القطاع الخاص لزيادة مشروعـات الصوب الزراعية.
- تعظيم الثروات الحيوانية، وإنتاج الأعلاف والاستزراع السمك وتكتفي الدولة هنا بدور المحفز والمراقب والمنظم، ممّا سينعكس بالضرورة على خفض فاتورة الواردات، وتحسين هيكل الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
- توفير الدعم الفني والمالي المناسب لدعم المشروعات الصغيـرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
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