شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى فريد زهران يقدم رؤيته لتحسين الاقتصاد ورفع مستويات الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المرشح الرئاسي فريد زهران رؤية لتحسين الهيكل الاقتصادي ورفع مستويات الإنتاجية، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستويات الصادرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للصـادرات لتصل إلى الحجم الذي يليق بالدولة المصرية، التي تملك قوة بشرية عاملة تتخطـى الـ60 مليون فرد، وذلك من خلال:

التوسع في بناء المجمعات الصناعية. توجيه الاستثمــارات الحكومية إلى البحث العلمي والابتكار لدعم الصناعة. تجهيز حزمة تمويلية لإنقاذ آلاف المصانع المتعثرة والمغلقة. جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع الصناعة، بما يخدم توطين التكنولوجيا. رفع كفاءة القوى العاملة، وتحسين مستويات الإنتاج، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. استغلال الميزة التنافسيـة في بعض القطاعات، والأموال اللازمة كذلك يمكن توفيرها -كما ذكرنا من قبل – من خلال إعادة توجيه أولويات الاستثمار، وخفض الإنفاق الحكومي البذخي.

كما يتبنى البرنامج الانتخابي للمرشح رؤية لإصلاح القطاع الزراعي من خلال: