شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى": سيدات الصعيد سيصطففن خلف الرئيس السيسى بمؤتمر الحزب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الانسان بمجلس النواب؛ صاحبة فكرة أول مؤتمر نسائى فى قلب الصعيد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى؛ إن المؤتمر الذى سيعقد مساء اليوم بمحافظة قنا؛ والذى ينظمه حزب الحرية المصرى سيشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من عظيمات مصر فى الوجه القبلى؛ لكى يؤكدوا للعالم أن سيدات الصعيد إلى جانب شبابه ورجاله وشيوخه يصطففن خلف القيادة السياسية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية والتصدى للتحديات التى تهدد الأمن القومى المصرى.

وأضافت النائبة أمل سلامة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى؛ أن المرأة المصرية بما تمتلكه من وعى سياسى سيكون لها دور بارز فى الانتخابات الرئاسية؛ ايمانا منها بأهمية دعم ومساندة مؤسسات الدولة الوطنية؛ وردا للجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى؛ الذى حرص منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية على دعم وتمكين المرأة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأكدت النائبة أمل سلامة، أن الرئيس السيسى، يعتبر المرأة المصرية شريكا رئيسيا فى عملية البناء والتنمية؛ وقد أثبتت المرأة أنها جديرة بثقة القيادة السياسية؛ وحققت نجاحات ملموسة فى جميع المجالات؛ كما كان لها دورا بارزا فى الدفاع عن الهوية الوطنية للدولة المصرية.

تجدر الإشارة، إلى أن حزب الحرية المصرى برئاسة ممدوح محمد محمود، ينظم أول مؤتمر نسائى حاشد فى قلب الصعيد، بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.