شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"حقوق إنسان النواب": المصريون يدعمون قيادتهم فى مواجهة مخطط تهجير سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية داعما لها موقفها الرافض للانتهاكات والمجازر والمذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لاسيما الأطفال والنساء والشيوخ، وهى الجرائم التي تصنف جرائم حرب كونها تخالف كافة المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وشدد "البنا"، في تصريح لـ ”الخليج 365”، على أن القضية الفلسطينية هي قضية المصريين الأولي وأن الشعب المصري سيظل داعما بقوة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ووقف التظهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن فشل المخطط الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء بعد إعلان مصر رفضها للفكرة منذ اندلاع الاعتداءات الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

وأضاف عضو مجلس النواب، ستظل فلسطين قضيتنا الأولى والأساسية، وستظل إسرائيل العدو الأبدي وجيشها المحتل سيقهر وسينتصر الشعب الفلسطيني ويسترد أراضيه المحتلة وستكون القدس عاصمة فلسطين، مؤكدا أن الجهود المصرية لم ولن تتوقف حتى وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات إلى داخل القطاع لتخفيف المعاناة التي يواجهونها أهالينا في قطاع غزة.