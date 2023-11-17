شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: الشعب يدعم مواقف القيادة السياسية لحل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس معتز محمود، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية، إن اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية ودعمها في مواقفها المشرفة الداعمة للقضية الفلسطينية يؤكد أن الشعب المصري يتمتع بنسيج وطني متماسك خاصة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل دعم الأشقاء في غزة على كافة المستويات ليس من منطلق التضامن والتعاطف قدر كونه إيمانا بأن القضية الفلسطينية هو قضية وطنية بالدرجة الأولى.

وأشار "محمود"، لـ ”الخليج 365”، إلى أن مصر تقوم بجهود متنوعة في سبيل دعم القضية الفلسطينية على مستويات مختلفة سياسية وأمنية وإنسانية، مشيرا إلى أن مصر تتواصل مع جميع زعماء وقيادات العالم من أجل تكوين رأي عام عالمي يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وخلق مسار آمن لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع المحاصر، لمواجهة التدهور في الأوضاع الإنسانية الذي يعيشه الفلسطينيين، لافتا إلى أن مصر حذرت في أكثر من مناسبة من خطورة إنزلاق بعض الدول الإقليمية في الحرب مما يؤثر سلبا على الأمن والسلم العالمي.

وأكد نائب حزب الحرية، أن مصر تتمسك بشدة بإحلال السلام وبدء عملية حوار جادة من أجل تحقيق حل الدولتين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين من سكان قطاع غزة، والتي أودت بحياة الألاف من الفلسطينيين من بينهم نساء وأطفال.