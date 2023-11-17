شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: الشعب يدعم مواقف القيادة السياسية لحل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار "محمود"، لـ ”الخليج 365”، إلى أن مصر تقوم بجهود متنوعة في سبيل دعم القضية الفلسطينية على مستويات مختلفة سياسية وأمنية وإنسانية، مشيرا إلى أن مصر تتواصل مع جميع زعماء وقيادات العالم من أجل تكوين رأي عام عالمي يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وخلق مسار آمن لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع المحاصر، لمواجهة التدهور في الأوضاع الإنسانية الذي يعيشه الفلسطينيين، لافتا إلى أن مصر حذرت في أكثر من مناسبة من خطورة إنزلاق بعض الدول الإقليمية في الحرب مما يؤثر سلبا على الأمن والسلم العالمي.
وأكد نائب حزب الحرية، أن مصر تتمسك بشدة بإحلال السلام وبدء عملية حوار جادة من أجل تحقيق حل الدولتين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين من سكان قطاع غزة، والتي أودت بحياة الألاف من الفلسطينيين من بينهم نساء وأطفال.
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