شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"صحة الشيوخ": يشيد باستجابة الرئيس السيسي لعلاج طفل من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، والذي يجرى نقله من قطاع غزة لتلقى العلاج في مصر، مؤكدا أنه امتداد للدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به مصر قيادة وشعبا لنصرة القضية الفلسطينية.

وقال "البدري " فى بيان له، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص كل الحرص على الوقوف بجانب أشقائنا الفلسطينيين وتقديم مختلف أنواع الدعم له سواء معنويا أو ماديا من خلال المساعدات الإنسانية والقوافل ومعبر رفح الذي فتح منذ اليوم الأول لأحداث 7 أكتوبر الماضي للآن، لاستقبال الجرحى والمصابين وادخال المساعدات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، مصر دائما وأبدا فى مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم الدولية المشروعة والتاريخية بحل الدولتين والعودة لحدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا مصر والمصريين لا يألوا جهدا فى دعم الأشقاء من كل الدول والأصدقاء ايضا.

واستنكر عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل فى قطاع غزة، لا سيما قصف واقتحام المستشفيات والذي تسبب فى استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل والضغط على إسرائيل لوقف جرائمها فى غزة.