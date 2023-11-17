شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: دور مصر "الفاعل والمؤثر" فى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بنجاح المجهودات المصرية في إدخال أولى شحنات الوقود إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح، واصفا الدور المصري بأنه "الفاعل والمؤثر" في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العزيز، بأنه في كل مرة تتعنت إسرائيل ولا تتجاوب مع المطالبات المصرية في البداية، ثم تضطر أمام التحركات الدبلوماسية المصرية "الحكيمة والمتأنية والقوية" إلى التراجع والرضوخ للمطالب المصرية.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن ذلك الموقف تكرر في بداية الحديث عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة قبل إجلاء مزدوجي الجنسية ثم عاد مرة أخرى مع الهدن الإنسانية، مؤكدا بأنه سيتكرر مع وقف إطلاق النار والعودة إلى مائدة المفاوضات.

وشدد عبد العزيز على أن الدرس الذي يجب على جميع القوى الإقليمية والدولية تعلمه بأن "المدرسة الدبلوماسية المصرية" تمثل النهج الأكثر نجاحا وفاعلية وواقعية، دون ازدواجية في المعايير أو عنتريات لا طائل من ورائها.