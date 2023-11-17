شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يهاجم دعوات مقاطعة الانتخابات ويصفها بـ "الفاشلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على "فشل" دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي يتبناها جزء من التيار المعارض في مصر خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن هذه الدعوات تستهدف تشويه العملية الانتخابية التي تسير حتى الأن بشكل ديمقراطي في مناخ من الشفافية والنزاهة.

وقال "الجندي"، إن دعوات المقاطعة تستهدف زعزعة ثقة المصريين في العرس الانتخابي، والتشويش على العملية الانتخابية، مشددا على ثقته في وعي الشعب المصري في ضرورة تجاهل هذه الدعوات، والرد عليها من أمام صناديق الانتخاب، لنعكس أمام العالم مدى تحضر الشعب المصري ووعيه بأهمية المشاركة في صناعة مستقبل مصر، من خلال اختيار رئيسها القادم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المصريون يقدرون أهمية هذه الانتخابات لدورها في استكمال طريق البناء والتنمية نحو دولة مدنية حديثة تؤمن بأهمية هذا الاستحقاق وضرورة المشاركة للانتقال للجمهورية الجديدة واستكمال مواجهة كافة التحديات التي تسببت فيها الصراعات والحروب العالمية، لافتا إلى أن جميع مؤسسات الدولة أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين، وهو ما ظهر جليا في الإجراءات التي تتم الأن، وكان أبرزها قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منح كل مرشح رئاسي 100 ساعة إعلانية مجانية عبر وسائلها المختلفة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصا على حق المواطن في المعرفة، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية تتم تحت إشراف قضائي كامل وهو الضامن الأهم لنزاهة كافة إجراءات المشاركة.