حزب الله اعلن استهداف تجمعين للجيش الاسرائيلي في مستعمرة يرؤون وموقع الضهيرة: حققنا اصابات مباشرة

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:05 من بعد ظهر اليوم الجمعة تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وفي بيان آخر، اعلن حزب الله ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".