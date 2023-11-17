رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء: وفاة أغلب الجرحى بقسم العناية وعدد كبير من الأطفال الخدج بسبب الحصار الإسرائيلي

اعلن رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء الطبي أحمد مخللاتي "وفاة أغلب الجرحى والمرضى بقسم العناية المكثفة لانقطاع الأكسجين والوقود، بالاضافة الى وفاة عدد كبير من الأطفال الخدج بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على المجمع"، معتبرا ان "من بقي من الأطفال الخدج لن يتكمنوا من الصمود طويلا في هذه الظروف".

وفي حديث لقناة "الجزيرة" أكد مخللاتي ان "الطعام الذي وصل لا يكفي لنحو 40 % من الموجودين داخل المستشفى، والأطفال يعانون التهابات معوية شديدة لعدم توفر مياه نظيفة".

وكشف ان "الجيش الاسرائيلي اقتحم مبنيين داخل المجمع والدبابات لا تزال موجودة والقناصة ينتشرون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بالمستشفى، كما ان الجيش الاسرائيلي سرق عددا من الجثث من داخل المجمع الطبي".