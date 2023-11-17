مصرف لبنان اصدر تعميما يسمح للحسابات التي جرى إقفالها أو نقلها من مصرف إلى آخر بعد 31-10-2019 الاستفادة من التعميم 158

أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 682 والذي يسمح بموجبه للحسابات التي جرى إقفالها أو نقلها من مصرف إلى آخر بعد 31-10-2019 والتي لم تكن تستفيد من التعميم رقم 158، والمتعلق بالاجراءات الاستثنائية المتعلقة بالسحب النقدي من الحسابات المصرفية بالعمالت الاجنبية، من الاستفادة منه.

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