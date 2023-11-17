نقابة الصحافة: تتوقف الصحف عن العمل يوم الاربعاء 22 تشرين الثاني لمناسبة عيد الاستقلال

اعلنت نقابة الصحافة في بيان، انه "لمناسبة عيد الاستقلال الوطني الذي يصادف يوم الاربعاء 22 تشرين الثاني 2023، تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابة الصحافة ونقابة المحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".

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