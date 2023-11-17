الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على جثة مجندة أسيرة بالقرب من مستشفى الشفاء بغزة

الشارقة - اميمة ياسر -

زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه عثر على جثة مجندة أسيرة بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تدوينة عبر موقع "إكس"، إنه "تم العثور على جثة المجندة نوعا مارسيانو (19 عاما)، والتي أسرتها حركة "حماس" من المنطقة الحدودية، وذلك في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة.

ووفقا لتقارير نُشرت أمس الخميس، فقد حدد خبراء في إسرائيل هوية جثة مارسيانو، بينما لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة وفقا للبيانات الأولية.

وفي السياق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثة أسيرة من مبنى قرب مجمع الشفاء في غزة.

وادعى جيش الاحتلال، في بيان له أمس الخميس، أنه استعاد جثمان يهوديت فايس 65 عامًا، حيث عُثر على الجثة في مبنى مجاور لمستشفى الشفاء في قطاع غزة وتم نقلها إلى داخل إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، فإن جيش الاحتلال زعم أن قوات الكتيبة 603 التابعة للواء المدرع السابع عثرت على الجثة، بالإضافة إلى معدات عسكرية تابعة لحماس، بما في ذلك بنادق هجومية وقذائف آر بي جي.

وقالت الصحيفة إنه تم نقل الجثة إلى إسرائيل للتعرف عليها، وبعد ذلك أبلغ الجيش والشرطة عائلة فايس بوفاتها.

ولم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل حول سبب وفاة فايس، أو متى قُتلت.