ضد التطـ.ـرف في العالم العربي.. وائل غنيم يعلن تأسيس كتائب الشهيد أنور السادات

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الناشط السياسي وائل غنيم، عن تأسيس كتائب الشهيد أنور السادات، على غرار كتائب "عز الدين القسام" مع اختلاف المهام.

وقال غنيم، في تدوينة عبر حسابه بموقع "إكس"،: "أعلن عن تأسيس كتائب الشهيد محمد أنور السادات الإلكترونية بعنوان #جيش_السلام".

وأضاف غنيم: "الهدف هو تركيز الجهود لمقاومة التطرف في العالم العربي والإسلامي والرد على الأبواق الناعقة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكامنا ورؤسائنا وولاة أمورنا".

وكان غنيم أثار جدلا واسعا بظهوره في فيديو، وفي مساحات صوتية عبر "إكس"، برفقة نشطاء خليجيين، شتم خلالها قادة حركة "حماس".

وفي وقت سابق، قدم الناشط السياسي اعتذاره لأهالي قطاع غزة، بعد ظهوره في فيديو مثير للجدل، وجه فيه سيلا من الشتائم لقادة المقاومة.

وخصص وائل غنيم جزءا من هجومه على المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، ساخرا منه، مروجا ادعاءات متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي زعم أنه كشف هوية أبي عبيدة.