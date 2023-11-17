اخبار العالم

البرلمان يعقد "جلسة استثنائية" يوم غد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد "جلسة استثنائية" يوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ الخليج 365، أنه "استنادا للمادة 58 اولا من الدستور والتي نصها: اولاً: لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه".

وأضاف البيان، أنه "تسلمت رئاسة المجلس طلبا من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم غد السبت؛ لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية".
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا