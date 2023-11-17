انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد "جلسة استثنائية" يوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ الخليج 365، أنه "استنادا للمادة 58 اولا من الدستور والتي نصها: اولاً: لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه".



وأضاف البيان، أنه "تسلمت رئاسة المجلس طلبا من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم غد السبت؛ لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية".