انت الان تتابع خبر ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة نجمه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ريال مدريد في بيان نشره يوم الجمعة على موقعه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينغا من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبين أنه يعاني من قطع في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى. نترقب المزيد من التطورات".ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب لاعبه الفرنسي عن الملاعب والتي من المتوقع أن لا تقل عن شهرين حسب التقديرات الأولية.

وتعرض كامافينغا لإصابة في الركبة الأربعاء الماضي خلال الحصة التدريبية لمنتخب بلاده في كليرفونتين بعد احتكاك مع زميله عثمان ديمبيلي، ليضطر بعدها اللاعب الشاب (21 عاما) لمغادرة معسكر منتخب فرنسا والعودة لناديه.

