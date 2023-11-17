الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 36 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الجمعة/، 36 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وصرحت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 28 شخصًا من بلدة “نعلين” الواقعة غرب مدينة رام الله وقرب الجدار الفاصل مع أراضي عام 1948، وذلك بعد مداهمة العديد من المنازل واستجواب عشرات الأشخاص.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال خمسة أشخاص من محافظة “الخليل” الجنوبية، وشابين على الأقل من “جنين”، وشابًا من “طولكرم” شمالا.