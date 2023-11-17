ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية بـ 0.22%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.22%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2394.2 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 2.5 مليون دينار أردني مقارنة مع 2.8 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 11.2% , فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 12.6 مليون دينار أردني، مقارنة مع 14.2 مليون دينار للأسبوع السابق.

كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 12.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 9945 صفقة.