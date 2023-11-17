سوريا تدعو مجلس الأمن لوضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت سوريا مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوضع حد للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - "أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت فجر اليوم بتنفيذ عدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض المناطق في محيط مدينة دمشق ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".

وشددت الوزارة على أن سوريا تؤكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وأن جرائم العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما فيها جريمة الإبادة التي تواصل سلطات الاحتلال ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني ماهي إلا نتيجة لعجز أجهزة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن عن اتخاذ القرارات التي تلزم (إسرائيل) بوقف المجزرة التي ترتكبها في قطاع غزة.

وحذرت سوريا، في ختام البيان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التمادي في اعتداءاتها على أراضيها، مؤكدة حقها الثابت في الدفاع عن سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وعزمها على استعادة الجولان العربي السوري المحتل كاملاً حتى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وبكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.



لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: