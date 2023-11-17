رئيس الوزراء الفلسطيني: إيقاف القتل الانتقامي بغزة سيتيح الفرصة للإفراج عن الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إسرائيل تمارس القتل الممنهج في غزة بدافع الانتقام، فإن إيقاف القتل الانتقامي في غزة سيتيح الفرصة للإفراج عن الأسرى.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، "نحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار وإدخال المساعدات بما فيها الوقود للسماح لمستشفيات غزة بالعمل.

وأضاف أشتية، لم تشاهد الدمار في غزة ولم تشاهد الـ33 ألف فلسطيني مصاب أو 12 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المنازل المدمرة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، "لا بد من توفير الملجأ الآمن لكل نازح والسماح لأهالي غزة المهجرين من شمال غزة بالعودة لمنازلهم".

وأشار أشتية إلى أن إيقاف القتل الانتقامي في غزة سيتيح الفرصة للإفراج عن الرهائن

وأوضح أن غزة جزء من فلسطين ولا بد من إنهاء الاحتلال ليستطيع الشعب الفلسطيني العيش بسلام،ولابد من العمل على جدول زمني ينهي الاحتلال ويقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.