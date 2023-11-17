"أنا مش لوحدي".. ضبط لص خلال سرقة محطة وقود فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تمكن عدد من العاملين بمحطة وقود بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ضبط لص حاول سرقة قطع حديدية تستخدم كمصفاة بأرضية مغسلة سيارات المحطة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بضبط لص بمحطة وقود بمنطقة سندوب دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ بالفحص تبين قيام بعض المتواجدين بمحطة الوقود من ضبط "محمد.ع.أ"، 24 عاما، عاطل ومقيم بمنطقة سندوب دائرة قسم أول المنصورة حال قيامه بسرقة 3 قطع حديدة مستطيلة الشكل تستخدم كمصفاة بأرضية مغسلة سيارات المطة.

جرى ضبط المتهم اصطحابه لديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة وأضاف أنه كان برفقته شخص يدعى "وحيد.ا"،21 عاما، عاطل ومقيم بذات العنوان، وتبين سابقة اتهامه فى 4 قضايا سرقة، ضرب، عدم حمل إثبات شخصية.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الثاني وبمواجهته اعترف باشتراكه مع المتهم الأول في واقعة السرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.