ضبط عاطل لاتهامه باستغلال الأطفال في التسول ببولاق أبو العلا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث

ألقت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، القبض على عاطل لاتهامه باستغلال الأطفال في التسول ببولاق أبو العلا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي) وبصحبته عدد 2 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.