رويترز: حكومة الحرب الإسرائيلية وافقت على السماح بدخول شاحنتي وقود يوميًّا لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إسرائيلي: حكومة الحرب الإسرائيلية وافقت على السماح بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى غزة.

وفيما سبق قال رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء الطبي، إن "فقدنا معظم مرضى العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي لانقطاع الأكسجين والوقود".

وتابع رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء خلال حديثه لقناة الجزيرة، اليوم الجمعة، " وفاة عدد كبير من الأطفال الخدج بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على المجمع"، ومن بقي من الأطفال الخدج لن يتكمنوا من الصمود طويلا في هذه الظروف.

ولفت إلى أن الأطفال يعانون التهابات معوية شديدة لعدم توفر مياه نظيفة، كما أن الطعام الذي وصل لا يكفي لنحو 40 % من الموجودين داخل المستشفى.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مبنيين داخل المجمع والدبابات لا تزال موجودة، مؤكدًا أن القناصة ينتشرون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بالمستشفى، والاحتلال قتل كل من يتحرك حول المجمع وقصف معظم المباني حوله.