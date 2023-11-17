الإحصاء الفلسطيني: ما زال هناك نحو 800 ألف شخص شمالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- (د ب أ)

قال المكتب الفلسطيني المركزي للإحصاء بالضفة الغربية، اليوم الجمعة إن من المعتقد أن هناك حوالي 800 ألف شخص ما زالوا يعيشون في شمال قطاع غزة، بعد نحو 6 أسابيع من اندلاع الحرب.

وذكرت السلطة الفلسطينية أن التقديرات اعتمدت جزئيا على بيانات من شركات الاتصالات، حتى يوم 11 نوفمبر.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، نزح نحو 6 .1 مليون شخص من إجمالي 3 .2 مليون نسمة في قطاع غزة بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي، وتم تدمير آلاف المنازل.

ولجأ كثيرون إلى المباني العامة، وإلى منشآت تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، التي أشارت إلى أنها تؤوي نحو 813 ألف نازح.