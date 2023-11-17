ضبط عصابة تنتحل صفة رجال شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين بالإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي ينتحل صفة رجال شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين.

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية) أنه حال قيامه باستبدال مبلغ مالي "بالجنيه المصري" بعملة أجنبية من خلال أحد الوسطاء داخل شقة بدائرة القسم فوجئ بدلوف بعض الأشخاص للشقة مُنتحلين شخصية رجال الشرطة واصطحبوه والمبلغ المالي واستقلوا سيارة أجرة "ميكروباص" وإنزاله بأحد الطرق بدائرة القسم، ولاذوا بالهرب بالمبلغ المالي.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 8 أشخاص "من بينهم الوسيط" مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية لـ 6 منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن ("جزء من متحصلات الواقعة" - السيارتين المستخدمتين في الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.