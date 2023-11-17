نقيب الفلاحين يكشف سبب انخفاض سعر الطماطم ويوجه نصيحة لربات البيوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الطماطم انخفضت خلال الأيام الماضية، ووصل الكيلو في أسواق الجملة إلى خمس جنيهات، بانخفاض 10جنيهات عن الشهر الماضي

وأضاف عبدالرحمن، في بيان له، الجمعة، أن السبب في انخفاض أسعار الطماطم هو زيادة المعروض بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية، ما أدى إلى لسرعة نضج ثمار الطماطم وزيادة الكميات المعروضة.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تقارب نضج عروات الطماطم في المحافظات المختلفة، مما زاد المعروض عن الطلب بما أدى إلى انخفاض أسعارها حيث تداخل إنتاج العروة الخريفية مع إنتاج الشتوية.

وأكد أن هذا التوقيت مناسب لربات البيوت لتخزين الطماطم على شكل صلصة أو مجففة لاستخدامها في فترات ارتفاع الاسعار، متوقعا زيادة إنتاج الطماطم خلال الأيام القليلة القادمة واستقرار أسعار معظم المنتجات الزراعية بسبب الجهود الحكومية الكبيرة التي تتخذ لخفض أسعار المنتجات الغذائية لتكون في متناول الجميع.