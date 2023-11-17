رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بعقد مؤتمر دولي لبحث الأزمة في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

طالب محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، بعقد مؤتمر دولي لمناقشة حل الأزمة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي مؤهل للعب دور مركزي في مساعي الحل.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن غزة جزء من فلسطين ولا بد من حل شامل ينهي الاحتلال ليستطيع الفلسطيني العيش بسلام.

وقال أشتية، إن إسرائيل تمارس القتل الممنهج في غزة بدافع الانتقام، فإن إيقاف القتل الانتقامي في غزة سيتيح الفرصة للإفراج عن الأسرى.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، "نحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار وإدخال المساعدات بما فيها الوقود للسماح لمستشفيات غزة بالعمل.