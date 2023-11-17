شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمى: يجب على مرشحى انتخابات الرئاسة إدراك أن الأمن القومى يسبق الأزمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، إن ملف الأمن القومي من أهم الملفات التي يجب تناولها بدقة وحسم داخل كل برنامج انتخابي لكافة المرشحين الرئاسيين، لافتًا أن الوطن يتعرض لقدر كبير من التحديات والمخاطر بصورة لافتة، يجب التعامل معها بكل جدية ينطبق على كل مرشح رئاسي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، خلال تصريحات خاصة لموقع ”الخليج 365”، أنه لابد أن يكون لكل مرشح رؤية مختلفة وإدراك كامل بحجم التحديات والمخاطر، من خلال صيفة مطروحة تكون تفصيلية لمواجهة هذه التحديات بمعنى صياغة خطط استباقية لكيفية التعامل مع المخاطر، مشيراً إلى أن هناك مخاطر آنية قادم من المحيط الإقليمي المضطرب الذى يشمل الحرب على غزة أزمة السودان وليبيا، لذا فإن مصر امام تحدى صعب يستلزم عليها أن تضع ملف الأمن القومي قبل الملف الاقتصادي، على الرغم من أهمية الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة أنه يلامس الملايين من المواطنين، لكن بعد الحرب على غزة بات استقرار مصر السياسي والداخلي أهم الأولويات التي يجب أن يضعها كل مرشح رئاسي أمامه، من خلال تفعيل دور الهيئات ومجلسي النواب والشيوخ، من أجل تحقيق ذلك.