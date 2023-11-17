"النشرة": الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف اطراف بلدة زبقين

افاد مراسل "النشرة" في الجنول عن ان "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منذ قليل اطراف بلدة زبقين". كما افادت قناة "الجزيرة"، عن "غارة إسرائيلية على محيط بلدة شيحين في القطاع الغربي من جنوب لبنان".

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