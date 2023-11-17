صاروخ اعتراضي انفجر في اجواء المطلة والمدفعية الاسرائيلية تستهدف اطراف كفركلا

افادت قناة "المنار" بأن "صاروخا اعتراضيا اطلقته القبه الحديديه انفجر في اجواء المنطقه بين مستعمرتي كفر جلعادي و المطله"، مشيرة الى ان "المدفعيه الاسرائيلي تقصف في هذه الاثناء اطراف بلده كفركلا المحاذيه للطريق بين كفركلا والعديسة قرب الجدار".

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