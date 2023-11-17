حزب الله: استهدفنا موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتجمعا لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط موقع الراهب

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:55 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

كما اعلن الحزب انه استهدف تجمعا لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة واوقع فيه إصابات مؤكدة. ‏