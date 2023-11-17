قوى الامن عممت صورة مفقود يعاني من اضطرابات نفسية غادر منزله الكائن في بلدة جبال البطم

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود إحسان محمد جفال (مواليد عام 1968، لبناني) الذي غادر منزله الكائن في بلدة جبال البطم - محلة الحسينية، بتاريخ 09-11-2023، ولم يعد لغاية تاريخه. علمًا أنه يعاني من إضطرابات نفسية".

وطلبت من "الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الإتصال بمفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 754308-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات".