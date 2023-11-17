ناجي ملاعب للنشرة: عنوان المرحلة هو الفشل الذريع يجر أذياله على إسرائيل

أشار الخبير الإستراتيجي والعسكري العميد المتقاعد ناجي ملاعب، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "إسرائيل إعتادت، من حيث المبدأ، أن تنجز أهدافها في مرحلة قصيرة، وإذا لم تستطع أن تنجز أي من أهدافها حتى اليوم، فيكون عنوان هذه المرحلة الفشل الذريع يجر أذياله على إسرائيل".

وأوضح أن "أسباب هذا الفشل تعود أولًا، إلى أن إسرائيل ليست هي من خطط لهذه الحرب، بل عملية "طوفان الأقصى" كانت مفاجئة لها، بسبب قوة وقدرات قوة غير نظامية"، لافتاً إلى أن "حماس حركة وليست جيشًا، وبوسائل بدائية وخلال حصار مطبق عليها وتحت مراقبة جوية وإستعلامية ومخابرتية، إستطاعت أن تنجز ما أنجزته في 7 تشرين الأول الماضي"، مضيفاً: "يبدو أن إسرائيل بعد هذه المفاجأة وقعت في ارتباك في قراراتها بكيفية التعامل مع هذا الوضع الجديد الذي فُرض عليها".

ولفت إلى أننا "رأينا هذا الإرتباك الإسرائيلي على المستوى السياسي والعسكري والشعبي، أولًا لأن في اسرائيل حكومة يمينية مرفوضة من معظم الشعب الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "هذه كانت حالة إسرائيل قبل بدء عملية طوفان الأقصى، ولقد شاهدنا الساحات في العالم كيف تحركت ضد هذا التوجه الإسرائيلي اليميني، فكل الوزراء الذين أتى بهم نتانياهو هم من المتعصبين والذين يقودون الشارع بالإتجاه الخاطىء جدًا".

ورأى أن "السبب الثاني هو فشل إسرائيلي مخابراتي"، معتبراً أنه "أن لا تستطيع تحديد مكان وجود الأسرى وليس فقط تحريرهم، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يستطع قتل قائد من قادة المقاومة الذي قاموا بهذا العمل الجبار والمهين لإسرائيل"، موضحاً أن "السبب الثالث يكمن في موضوع الأسلحة التي تملكها حماس والوصول إلى آماكن إطلاقها، حيث ما زالت صواريخ حماس تنهمر على العمق الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "السبب الرابع يكمن في أن إسرائيل رفعت سقف خطابها وتمنياتها".

واعتبر أن صورة إسرائيل في المنطقة اهتزت، بعد أن وصلت لتكون أقوى دولة عسكرية في المنطقة، لا بل أصبحت دولة مصدرة للأسلحة، لافتاً إلى أنه "في ظل الحضور الغربي الذي رعى إنشاء هذا الكيان، يبدو أن شعار نتانياهو بمسح حماس والقضاء عليها، ألزم القوى الداعمة لإسرائيل، أن تقف تحت هذا الشعار وتساند إسرائيل من دون تردد، ولم يبرز حتى الآن أي وقف لإطلاق النار، لإيقاف المجزرة التي يقوم بها نتانياهو".

وأوضح أنه إنطلاقاً من ذلك، "رفعت شعوب الدول الداعمة لإسرائيل صوتها بوجه حكوماتها وقالت: كفى إجرامًا، بحق الأطفال والشيوخ والنساء. الشعار الذي رفعه نتانياهو أوصل الدعم الغربي إلى مكان لا يستطيع الدفاع عنه".

ورداً على سؤال، أشار إلى أن "نتانياهو، عسكريًا، جهّز كما بات معلومًا، قوى الإحتياط وعددها يفوق الـ 300 ألف، كما تمّ إنشاء جسر جوي أوصل إلى إسرائيل 3 ألاف طن من الذخائر والأسلحة والتقنيات خلال شهر واحد، وما زالت الأسلحة تصل عبر هذا الجسر الجوي، وتواظب طائرات الـ"أف 16" وعددها بين 100 و150 التحليق فوق غزة وتقوم بالتدمير الممنهج للأبنية والمستشفيات، تحت عنوان إجتياح غزة".

ولفت إلى أن "إسرائيل تقوم باجتياح غزة منذ ثلاثة أسابيع لتبرير تدميرها"، معتبراً أن "نتانياهو نجح في الأرض المحروقة ونجح الجيش الإسرائيلي في الدخول إلى غزة من المناطق الشرقية لقطاع غزة، وهي مناطق زراعية"، لافتاً إلى أ،ه "يستطيع الدفاع عن وجوده فيها، وبدأ بعمليات النار والحركة وليس الحركة والنار، فهو يمسح الأرض أمامه ويتقدم، كما نجح الجيش الإسرائيلي بإلزام مليون شخص من أهالي غزة على مغادرة وسط غزة وشمالها إلى جنوبها".

وأوضح أن "الإسرائيلي لم يكتفِ بذلك عند دخوله إلى أطراف غزة ووسطها وبالأمس سيطر على مينائها وأطراف مخيماتها، حيث بدأ اليوم القصف على خان يونس في جنوبي غزة بعدما وصل إليها حوالي المليون شخص من أهالي غزة، وهي مدينة تستوعب حوالي 400 ألف شخص فقط"، مشيراً إلى أن "نتانياهو نجح في قتل الناس العزّل. وعلى ما يبدو الهدف الأساسي لهذا هو تنظيف غزة من سكانها وأهلها، والتوجه نحو سيناء. ولهذا السبب تحركت الضفة خشية من المشروع السابق الذي سُمي صفقة القرن، لأن من المخطط تهجير أهل الضفة الغربية إلى الأردن".

ولفت إلى أنه "عندما شعرت مصر والأردن بهذا الخطر، كان هناك موقف سريع وصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن أمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن القبول بأي تهجير جديد، وكذلك وزير خارجية ألأردن قال الكلام نفسه منذ اليوم الثاني لطوفان الأقصى، وأجمع وزراء خارجية الدول العربية على هذا الموقف، وحتى أيضًا في القمة العربية الإسلامية في الرياض".