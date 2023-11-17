المحامي الفرنسي جيل ديفرز يضيف المحامية سندريللا مرهج الى فريق عمله في دعوى الابادة الجماعية التي تسجلت في لاهاي بوجه نتانياهو

اضاف المحامي الفرنسي المخضرم Gilles Devers المحامية الجنائية الدولية اللبنانية سندريللا مرهج الى لائحة المحامين وفريق عمله في دعوى الابادة الجماعية التي تسجلت في لاهاي بوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ومجرمي اسرائيل . هذا وستمثل المحامية مرهج في المحكمة في هيئة الدفاع عن ضحايا غزة في فلسطين.

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