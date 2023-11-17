بعد وصف شي بأنه ديكتاتور الصين: تصريحات بايدن تلاعب سياسي غير مسؤول

بكين ـ واشنطن ـ وكالات: قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في تعليقها على تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصف فيه نظيره الصيني شي جينبينج بأنه «ديكتاتور» : إن «هذا النوع من الكلام خاطئ جدا وهو تلاعب سياسي غير مسؤول. الصين تعارضه بشدة».

بدوره أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن على الصين أن تتوقع تصريحات أميركية صريحة قد لا تعجبها بعدما وصف الرئيس بعيد لقائه.

وظهر بلينكن المعروف بتحفظه وبضبط النفس، في مقطع فيديو وهو يتجهّم قليلًا من ردّ بايدن خلال مؤتمر صحافي عقب قمة جمعته ونظيره الصيني قرب سان فرانسيسكو.

ردًا على سؤال حول رد فعله، قال بلينكن الذي عمل مستشارًا لبايدن لعقود «الرئيس يتكلم دائمًا بصراحة ويتكلم بالنيابة عنّا جميعًا».

وأضاف في حديث مع محطة «سي بي إس نيوز»، «من الواضح أننا سنستمر في قول أشياء وسنستمر في فعل أشياء لا تعجب الصين، تمامًا كما أفترض أنهم سيستمرون في فعل وقول أشياء لا نحبها».